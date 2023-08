Vorwürfe gegen Aiwanger Ein schmutziges Stück Wahlkampf

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Spitzenpolitiker in Wahlkämpfen auf frühere politische oder private Fehltritte durchleuchtet werden. Hubert Aiwanger, bayerischer Vize-Ministerpräsident, ist jemand, der seit geraumer Zeit am rechten Rand zündelt. Der Parteichef der Freien Wählern hatte erst vor wenigen Monaten bei einer Demonstration von Querdenkern gegen die „Heizungsideologie“ der Bundesregierung gefordert, dass die „schweigende Mehrheit“ sich die „Demokratie zurückholen“ müsse. Ein solcher Zungenschlag ist inakzeptabel unter Demokraten, stellt er doch die aktuelle Existenz der freiheitlich-rechtlichen Grundordnung infrage. Aiwanger hielt sich trotz der Entgleisung in der Landesregierung. Bis an diesem Wochenende ein schwerwiegender Verdacht gegen ihn aufkam. So soll er laut „Süddeutscher Zeitung“ Ende der 1980er Jahre ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche gehabt haben.