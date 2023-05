Migrationsbeauftragter will neue „sichere Herkunftsländer“ Stamp will Zuwanderung aus Georgien und Moldau erleichtern

Um die Grünen für seinen Vorschlag zu gewinnen, schlug Stamp vor, Beschäftigte aus Georgien und Moldau, die „insbesondere als illegale Pflegekräfte in Südeuropa ausgebeutet werden, in Deutschland regulär in unseren Arbeitsmarkt einzusetzen“. Zudem wolle er Saisonarbeiterregelungen für die Landwirtschaft mit beiden Ländern verbessern, sagte er dem „Spiegel“.