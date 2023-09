Debatte über weitere Waffen an die Ukraine Deutschland sollte „Taurus“ endlich liefern

Bald tobt der Krieg in der Ukraine seit 580 Tagen. Die Ukraine kommt bei ihrer erwarteten Sommeroffensive voran. Nicht so deutlich wie von vielen (auch im Westen) erhofft, aber sie kommt voran. In kleinen Schritten und in teils verlustreichen Kämpfen gegen einen Gegner, der sich hinter Minenfeldern in seinen Stellungen tief eingegraben hat. Doch der nächste Kriegswinter naht. Die Wege werden wieder tief schlammig, kein gutes Terrain für schweres Gerät. Es wird für die ukrainischen Streitkräfte schwerer, von den russischen Invasoren besetztes Gebiet zurückzuerobern. Es ist erklärtes Ziel des Westens, die Ukraine so stark wie möglich zu machen – auch mit Blick auf Friedensgespräche mit Russland, die irgendwann unweigerlich kommen werden.