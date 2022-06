Schrecken der Taliban : Vergessenes Afghanistan

Die Fernsehmoderatorin Khatereh Ahmadi trägt eine Gesichtsbedeckung, während sie die Nachrichten beim Privatsender Tolo News verliest. Foto: dpa/Ebrahim Noroozi

Analyse Düsseldorf Die radikalislamischen Taliban erlassen immer mehr Anordnungen, die Frauen die grundlegendsten Rechte nehmen. Etwa allein das Haus zu verlassen. Die Weltöffentlichkeit interessiert das nur noch am Rande. Dabei gäbe es Möglichkeiten, den Drangsalierten zu helfen.

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Sie wollten ein Zeichen für ihre Kolleginnen setzen. Darum trugen Moderatoren des afghanischen Privatsenders Tolo News vor ein paar Tagen Gesichtsmasken vor der Kamera. Sie reagierten damit auf eine Anordnung der Taliban. Die hatten den letzten Freiraum für Frauen bei privaten TV-Kanälen geschlossen und erlassen, dass Sprecherinnen nur noch mit verhüllten Gesichtern auftreten dürfen. Nach der Aktion der männlichen Moderatoren sollen die Taliban nun die Schließung der Privatsender vorbereiten. Denn die hatten sich zwar am Ende gefügt und ihre Mitarbeiterinnen aufgefordert, nicht nur Kopftuch zu tragen, sondern auch die Gesichter zu verhüllen, hatten die Anordnung aber in ihren Programmen diskutiert und kritisiert. Damit soll nun Schluss sein. Frauen werden aus der öffentlichen Wahrnehmung verbannt, ihr Bild aus der Realität geschnitten. An ihrer Stelle: nur noch ein Stück Stoff.

Seit die radikalislamischen Taliban im vergangenen Sommer die Macht im Land übernommen haben, geraten Frauen und Mädchen in immer größere Bedrängnis. So wurden zehntausende Mädchen vom Unterricht in weiterführenden Schulen ausgeschlossen. Frauen dürfen zahlreiche Jobs in Regierungsbehörden nicht mehr ausüben, was den wenigen verbliebenen internationalen Hilfsorganisationen die Arbeit zusätzlich erschwert, denn sie haben verlässliche Ansprechpartnerinnen verloren. In der Öffentlichkeit müssen sich Frauen seit Anfang Mai komplett verhüllen, höchstens die Augen dürfen noch zu sehen sein. Außerdem dürfen sie nicht mehr allein in der Stadt unterwegs sein oder gar reisen und öffentliche Parks nur an bestimmten Tagen betreten – wenn sich dort keine Männer aufhalten. Nachdem die Taliban nach ihrer plötzlichen Machtergreifung noch beteuert hatten, die Frauenrechte zu achten, sagt Taliban-Chef Hibatullah Achundsada heute offen, Frauen sollten grundsätzlich zu Hause bleiben. Auch Proteste macht das natürlich nahezu unmöglich. Wenn sich mutige Frauen doch auf die Straße wagen, wie die zwei Dutzend Demonstrantinnen in Kabul, die vor wenigen Tagen vor dem Bildungsministerium „Bildung ist mein Recht! Öffnet die Schulen wieder“, skandierten, werden sie nach wenigen Schritten von Taliban-Kämpfern in Zivil gestoppt.

Info Journalistinnen verlieren ihre Jobs Journalistinnen Wie eine Studie von Reporter ohne Grenzen in Afghanistan belegt, mussten viele weibliche Medienschaffende seit der Machtübernahme ihren Beruf aufgeben: Von den 10.790 Menschen, die Anfang August 2021 für afghanische Medien arbeiteten (8.290 Männer und 2.490 Frauen), waren zum Zeitpunkt der Erhebung nur noch 4.360 (3.950 Männer und 410 Frauen) beschäftigt. Frauen im Journalismus sind am stärksten betroffen: Mehr als vier von fünf (84 Prozent) haben seit der Machtübernahme der Taliban ihren Arbeitsplatz verloren, bei den Männern war es jeder zweite (52 Prozent).

„Ich habe den Taliban nicht geglaubt, als sie letzten Sommer behauptetet haben, sie würden die Rechte der Frauen wahren. In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass sie weiterhin bereit sind, jegliche Frauenrechte ihrem fundamentalistischen Weltbild zu opfern“, sagt Theresa Breuer, Aktivisten bei Kabulluftbrücke. Die private Initiative hatte in den chaotischen Tagen der Machtübernahme durch die Taliban noch bis zur letzten Sekunde Menschen bei der Flucht aus Kabul unterstützt und ist weiter im Land aktiv. „Die Taliban verdrängen Frauen aus dem öffentlichen Leben. Erst aus den Klassenzimmern. Jetzt auch von den Straßen. Das ist die Realität in Afghanistan."

Die Weltöffentlichkeit nimmt davon nur noch wenig Notiz. Nicht nur weil neue Krisen wie der Krieg in der Ukraine oder Enthüllungen wie die Belege für die Folterungen der Uiguren durch den chinesischen Staat die Aufmerksamkeit absorbieren. Es tritt bei den Berichten über die Verletzung von Frauenrechten eine schreckliche Gewöhnung ein, die wohl auch damit zu tun hat, dass die Lage so aussichtslos erscheint. Und natürlich leiden nicht nur die Frauen. Afghanistan ist auch weiter in erschreckendem Ausmaß von einer Hungerkatastrophe betroffen.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen im Schnitt 200 Afghaninnen und Afghanen über Pakistan nach Deutschland gebracht. Insgesamt sind seit der Machtübernahme der Taliban etwa 4300 Ortskräfte und gefährdete Menschen mit ihren Familien nach Deutschland gekommen, insgesamt knapp 21.000 Menschen. Doch es sind auch etwa 2600 Personen mit ihren Familien zurückgeblieben, die als besonders gefährdet eingestuft wurden. Die Bundesregierung will auch diesen Leuten noch helfen und hat dafür 25 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Allerdings ist noch nicht klar, für wie viele Evakuierungen dieses Geld reicht. Bis Ende August soll ein Bericht dazu vorliegen. Hilfsorganisationen wie Reporter ohne Grenzen kritisieren die jährliche Deckelung der Zahl zu schützender Personen. Das werde der massiven Bedrohungslage nicht gerecht. „Die Taliban bedrohen nicht jährlich ein bestimmtes Kontingent, die Menschen sind jetzt in Gefahr“, sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Auch müsse es statt abstrakter Aufnahmezusagen mehr konkrete Unterstützung bei der Evakuierung der Menschen auch aus Nachbarstaaten geben. „Es darf nicht sein, dass eine von uns unterstützte, hochgefährdete Journalistin aus einer konservativen, von den Taliban dominierten Region mit ihrem neugeborenen Kind nach Afghanistan zurückkehren muss, wo sie gesucht wird, nur weil ihr Visum im Nachbarland abläuft, bevor sie eines für Deutschland erhalten hat“, sagt Mihr.

Immerhin sind trotz der schwierigen Lage nicht alle Kontakte der westlichen Hilfsorganisationen gekappt. Was vor Ort noch möglich ist, hängt oft von der Haltung der Dorfältesten ab, sagt Christina Ihle, Geschäftsführerin des Afghanischen Frauenvereins. „Wo es Unterstützung gibt, kann sogar Bildungsarbeit weitergehen“, sagt Ihle, wenn auch unter schwierigen Bedingungen. Insgesamt sei die Lage prekärer geworden. Frauen verlören immer mehr Bewegungsräume, dürften in manchen Dörfern nicht mal mehr zur Arbeit aufs Feld. Ihle appelliert daher an die internationale Gemeinschaft, gerade jetzt nicht wegzuschauen und jede Unterstützung für Afghanistan strikt an die Beachtung von Frauenrechten zu knüpfen. Nach den jüngsten Erlassen der Taliban zum Verhüllungs-Zwang und gegen den Schulbesuch von älteren Mädchen waren Gelder eingefroren worden. Das hatte immerhin zu minimalen Abwandlungen geführt. Strafen wurden gelockert, auch das Schulverbot soll noch modifiziert werden. „Das ist nicht viel, aber man merkt an diesen Beispielen, dass es Handlungsspielraum gibt, wenn die internationale Gemeinschaft sofort reagiert“, sagt Ihle. „Das darf nicht aufhören!“