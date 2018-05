Berlin: Von Wehner bis Weidel: Ordnungsrufe im Bundestag

Berlin Im neuen Bundestag geht es wieder provokanter zu - gestern wurde die AfD-Fraktionschefin gerügt. Das ist aber kein Vergleich zu früher.

Das ging Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble zu weit, als AfD-Fraktionschefin Alice Weidel in der Debatte über den Kanzleretat provozierend feststellte: "Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern." Buhrufe und laute Proteste waren die Reaktion, Unionsfraktionschef Volker Kauder schäumte: Wer so über andere Menschen spreche, der habe mit dem christlichen Menschenbild nichts zu tun. "Dafür sollten Sie sich schämen", rief er Weidel zu. Bei Twitter kritisierte Siemens-Chef Joe Kaeser, Weidel schade dem Ansehen Deutschlands, und schrieb: "Lieber ,Kopftuchmädel' als ,Bund Deutscher Mädel'."

Das ist viel im Vergleich zu den zurückliegenden Wahlperioden. In der letzten gab es zwei, in der vorletzten eine und davor ebenfalls nur zwei. Aber es ist noch sehr übersichtlich angesichts der turbulenten Zeiten nach dem Einzug der Grünen, als in der Wahlperiode von 1983 bis 1987 insgesamt 132 Ordnungsrufe verzeichnet wurden. Und gleich in der allerersten Legislatur von 1949 bis 1953, als im Parlament elf Parteien gegeneinanderstanden, registrierten die Sitzungsstatistiker 156 Ordnungsrufe, 58 Verweisungen, 40 Wortentziehungen, 17 Sitzungsausschlüsse und sogar zwei Unterbrechungen der Sitzung wegen anhaltender Störungen.