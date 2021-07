Aktuelle Debatten über Baerbock und Co. : Warum der Wahlkampf so mies läuft

Erstes Zusammentreffen der Kanzlerkandidaten v.l zu Beginn des Wahlkampfs.: Annalena Baerbock (Grüne), auf dem Fernsehschirm Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD). Foto: dpa/Oliver Ziebe

Meinung Düsseldorf Baerbocks Buch, Maaßens Linksdrall-Theorien – bisher empfinden viele den Wahlkampf als unterirdisch. Ob das Urteil gerecht ist. Und warum ernsthafte Debatten so schwer in Gang kommen.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Dieser Wahlkampf ist wie eines dieser quälenden Fußballspiele, bei denen keine Mannschaft aus der Deckung kommt, die Abwehr den Ball hin und her kickt, kein Spielzug das Niveau der Kontrahenten erkennen lässt. Das ist im Fußball schon öde, in der Politik ist es fahrlässig, denn es nährt vor allem eins: Politikverdrossenheit. Wenn es schon den Bewerbern um die Regierungsmacht scheinbar um nichts geht, wieso sollten die Bürger dann mit Herzblut an die Urne eilen? Um darüber abzustimmen, ob Baerbocks Buch schludrig oder doch urheberrechtsverletzend verfasst wurde? Oder ob Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen noch in die CDU gehört?

Es stimmt, dass an den mickrigen Skandalen, die gerade den Wahlkampf beherrschen, größere Dinge verhandelt werden. Es geht um das Format der Kanzlerkandidaten, um ihre Kompetenz, ihre Nehmerqualitäten, die Frage, ob sie Haltung zeigen oder nur geschickt sind, und darum, ob Frauen immer noch leichter unterstellt wird, sie seien einer Aufgabe nicht gewachsen. Aber es geht eben nicht um die Reform der Pflegeversicherung, nicht um die Gefahr durch Cyberattacken, nicht um die Entwicklung der Schulen, nicht um die Zukunft der Renten. Es geht nicht einmal mehr wirklich ums Klima. Eine kurze Debatte über CO2-Besteuerung und Inlandsflüge, das war’s.

Nun ist das natürlich auch eine Frage der Medien, und jeder, der sich öffentlich zum Wahlkampf äußert, muss sich die selbstkritische Frage stellen, warum so besessen über Plagiate und mögliche Parteiaustritte einzelner Politiker diskutiert wird, statt über Fragen, die das Leben aller betreffen. Natürlich hat das mit der Komplexität dieser anderen Fragen zu tun. Was relevant ist, ist auch kompliziert. Es verlangt nach abwägender Darstellung und gestattet keine einfachen Lösungen. Das ist unattraktiv in Zeiten, die viele Menschen ohnehin als überkomplex empfinden.

Wahlkampf mit Tiefgang – gibt es danach wirklich ein Bedürfnis? Zu Beschönigungen im Lebenslauf oder abgeschriebenen Passagen in Büchern hat jedenfalls jeder eine Meinung. Und auch personengetriebene Auseinandersetzungen – Laschet gegen Söder, Laschet gegen Maaßen – sind eindeutiger als differenzierte Einschätzungen zu den Folgen der Erderwärmung. Und wecken darum leichter Interesse.

Doch es hat sich auch im politischen Stil etwas verändert. Nach 16 Jahren Merkel hat das Aussitzen und Debatte-Schwelenlassen als politische Strategie Schule gemacht. Nicht weil es attraktiv wäre, sondern weil es sich als effektiv erwiesen hat. So überlebt man im Betrieb. Auf der anderen Seite gibt es die Zündler an der Außenlinie, die wie Hans-Georg Maaßen bei der CDU oder Boris Palmer bei den Grünen gezielt Provokationen in den öffentlichen Raum einwerfen, dann nichts gesagt haben wollen und sich schließlich als Opfer eines vermeintlichen Meinungskartells inszenieren. Man fasst es eigentlich nicht, wie gut das immer wieder funktioniert. Standardsituation – und Tor!

Fatalerweise sorgt all das dafür, dass Menschen das Gefühl bekommen, „die Politik“ und auch jene, die darüber berichten, hätten sich abgekoppelt von der Wirklichkeit und wüssten nicht mehr um die wahren Probleme der Leute. Denn die müssen die Pflege ihrer Angehörigen organisieren und wissen nicht mehr, wie. Sie wünschen sich eine gute Zukunft für ihre Kinder und erleben, dass die monatelang nichts lernen bei dem, was Corona von der Schule übrigließ. Sie machen sich Sorgen um den Planeten, wenn aus Kanada Ultratemperaturen und aus Japan Überschwemmungen gemeldet werden, befürchten aber zugleich, dass vor allem sie die Kosten fürs Umsteuern beim Klima bezahlen werden.