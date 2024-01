Integration Was sich bei Sprachkursen für Migranten ändern muss

Die hohe Abbrecherquote unter Menschen aus der Ukraine wird durch die unklare Bleibeperspektive erklärt. Wer annimmt, Deutschland bald wieder zu verlassen, hat eine geringere Motivation, die anstrengende Sprache zu lernen. Doch die Statistiken zeigen, dass das Sprachniveau B1 als Eintrittskarte in den deutschen Arbeitsmarkt generell Probleme bereitet. Viele Migranten erreichen nur das darunterliegende Niveau A2. Mit mindestens diesem Sprachlevel schließen immerhin 90 Prozent der Prüflinge den Integrationskurs ab. Sind die Ansprüche in Deutschland also zu hoch? Sollten Integrationskurse gar nicht mehr das Ziel B1 anpeilen, also ein Niveau, das die selbstständige Anwendung des Deutschen ermöglicht, sondern bei A2 haltmachen, also beim elementaren Gebrauch von Sprache in Routinesituationen? Soll „mein Name ist...“, „ich arbeite als...“ und „ich hätte gern...“ für den Start genügen?