Integration Was sich bei Sprachkursen für Migranten ändern muss

Zuletzt schlug der Bundesrechnungshof Alarm: Von den Geflüchteten aus der Ukraine, die an einem Integrationskurs teilgenommen haben, haben weniger als die Hälfte den Kurs erfolgreich abgeschlossen. Die Angabe stammt aus einem Prüfbericht des Bundesrechnungshofs, der bereits bekannt wurde, den Haushaltsausschuss des Bundestags aber noch nicht passiert hat. Hauptgrund sollen die Sprachtests sein. Dass das Sprachniveau B1 als Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Integrationskurses eine hohe Hürde darstellt, belegen auch die Zahlen des Bundesamts für Migration. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer von Integrationskursen schaffen dieses Niveau nicht und beenden den Kurs daher erfolglos. Viele Migranten erreichen aber durchaus das darunterliegende Niveau A2. Mit mindestens diesem Sprachlevel schließen immerhin 90 Prozent der Prüflinge den Integrationskurs ab. Sind die Ansprüche in Deutschland also zu hoch? Sollten Integrationskurse gar nicht mehr das Ziel B1 anpeilen, also ein Niveau, das die selbstständige Anwendung des Deutschen ermöglicht, sondern bei A2 haltmachen, also beim elementaren Gebrauch von Sprache in Routinesituationen? Soll „mein Name ist...“, „ich arbeite als...“ und „ich hätte gern...“ für den Start genügen?