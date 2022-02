Kanzler Scholz in den USA : Weltpolitik im Wollpulli

Nacht über Washington: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht nach der Landung auf dem Flughafen die Gangway des Airbus A340 der Luftwaffe hinunter. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Washington/Berlin Es ist seine erste große Bewährungsprobe auf der Weltbühne. In Washington verkündet Olaf Scholz, dass Putin bei einem Einmarsch in die Ukraine einen „sehr hohen Preis“ bezahlen müsse. Zählt Nord Stream 2 dazu? Die Amerikaner erwarten vom Kanzler Klartext.

Wenn Politiker maximal unter Druck stehen, greifen sie gerne zu einem Lieblingstextil, um maximale Coolness vorzugeben. Helmut Kohl und Helmut Schmidt hatten auf Reisen rund um die Welt ihre Strickjacke dabei, bei Olaf Scholz sind es diverse Pullis. Auf dem Flug nach Washington, bei seiner bisher wichtigsten Auslandsreise der noch jungen Kanzlerschaft, kam der 63-Jährige für ein paar Worte im grauen Oversize-Wollpulli (seit er auf Alkohol und Zucker verzichtet, ist er deutlich schlanker geworden) zu den Journalisten in den hinteren Bereich des Regierungsairbus. Fotos davon kursierten später im Netz.

Putins Säbelrasseln an den Grenzen zur Ukraine, mäkelnde Amerikaner, miese Umfragewerte in Berlin? Fühlt sich im flauschigen Pullover vielleicht doch alles nicht mehr ganz so bedrohlich an. In den sozialen Medien wurde der Til-Schweiger-Look des Kanzlers heiß diskutiert. Viele gönnten Scholz zehn Flugstunden ohne Anzug-Uniform, andere nörgelten am lässigen Outfit des Regierungschefs auf einer so wichtigen Dienstreise herum. Bei Angela Merkel übrigens galt noch die Etikette: Keine Fotos aus der Kanzlermaschine!

Info Deutsche Welle darf mit Scholz nach Moskau Verbot Trotz des Sendeverbots der Deutschen Welle in Russland darf ein Team des Senders Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Reise nach Moskau begleiten. Russland hatte der Deutschen Welle vergangene Woche ein Sendeverbot erteilt. Reise Scholz wird am Dienstag nächster Woche zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin in Moskau erwartet.

Der Pulli-Wirbel fügt sich ein in ein Bild, in der das Ansehen des neuen Kanzlers wegen seiner zurückhaltenden Art zu kommunizieren und diverser nicht eingehaltener Corona-Zielmarken erste Risse bekommt. Bei den Wählern hat Scholz massiv an Popularität eingebüßt. Müsste er mehr führen, öfter mal auf den Ampeltisch hauen? Er sieht das ganz anders, will ausdrücklich kein Basta-Kanzler wie Gerhard Schröder sein (der ihm in der aktuellen Krise als Putin-Sprachrohr Scherereien macht): „Ich halte das für richtig, nicht aufgeregte Vorschläge zu machen, die alle nichts werden“, sagt Scholz. „Ich kenne in diesem Land Politiker, die haben von den 200 Vorschlägen, die sie gemacht haben, genau zwei im Laufe ihrer langen Karriere durchgesetzt. Und an die kann sich keiner erinnern.“

Nach der Landung zog sich er sich mit Vertrauten ins „Four Seasons“-Hotel zurück. Die Lektüre der amerikanischen Zeitungen am nächsten Morgen gab ihm einen Vorgeschmack auf das, was ihn später im Weißen Haus und im folgenden Interview bei CNN-Starmoderator Jake Tapper erwartete. Senatoren, Demokraten und Republikaner, stellen seit Wochen bohrende Fragen. Wie verlässlich sind Deutschland und der Kanzler im Ringen des Westens, gegenüber Putin klare Kante zu zeigen? Müsste Scholz den Russland-Verstehern in seiner SPD nicht stärker Grenzen setzen, nahm er Nord Stream 2 wegen der großen deutschen Abhänbgigkeit von russischen Gasimporten erst sehr spät in das Repertoire der Sanktionsfolterwerkzeuge auf?

In Washington jedenfalls wurde erwartet, dass der Kanzler bei seinem Vier-Augen-Gespräch mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus die verbindliche Zusage gibt, dass im Fall einer russischen Invasion die Erweiterung der Ostsee-Gaspipeline für tot erklärt wird. Scholz hatte dies zuletzt lediglich eingeräumt. Bidens nationaler Sicherheitsberater Joe Sullivan sagte jedenfalls kurz vor Eintreffen des Kanzlers, Washington habe gegenüber Putin „absolut klargestellt, dass Nord Stream 2 nicht vorankommen wird, wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert“. Sullivan bot erneut an, dass die USA Europa mit Flüssiggas versorgen würden, sollte Putin den Gashahn gen Westen abdrehen. Das würde US-Energiekonzernen Milliardengeschäfte einbringen.

Anders als in Deutschland glauben viele US-Experten und Regierungsvertreter, dass es beim Einmarsch Putins in die Ukraine nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wann geht. US-Geheimdienste lancierten Satellitenbilder, auf denen zu sehen sein soll, dass Russland in den vergangenen Tagen Hunderte Panzer und Truppenteile noch näher an die ukrainischen Grenzen gerückt habe. Putin habe 70 Prozent der für einen Angriff auf die Ukraine nötigen Truppenstärke erreicht. Sullivan sagte: „Wir glauben, dass es eine sehr klare Möglichkeit gibt, dass Wladimir Putin einen Angriff auf die Ukraine anordnen wird. Es könnte schon morgen passieren, oder es könnte noch einige Wochen dauern.“

Zudem drängt sich nicht nur den Amerikanern der Eindruck auf, der französische Präsident Emmanuel Macron sei Taktgeber der Europäer in der Krise - nicht Scholz. Am Dienstag wird Macron, der zuletzt fast eine Standleitung in den Kreml hatte und am Montag mit Putin in Moskau sprach, in Berlin vorbeischauen, um sich mit Scholz über das weitere Vorgehen abzustimmen. Auch der polnische Präsident Andrzej Duda wird im Format des „Weimarer Dreiecks“ dabei sein.

Kurz vor seinem Gespräch mit Biden trommelte Scholz mitreisende Reporter zusammen, um eine Botschaft an Putin loszuwerden: „Es wird einen sehr hohen Preis haben, wenn es dazu kommt, dass die Ukraine militärisch angegriffen wird.“ Der Westen bereite Sanktionen präzise vor. „Es geht dann darum, schnell, zügig und entschlossen zu handeln und vor allem einheitlich.“ Ansonsten wolle er mit Biden auch über den Klimaschutz reden. Deutschland hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft, Scholz möchte die großen Industriestaaten in einem eigenem „Klimaclub“ vereinen.

Um Zweifel an deutscher Entschlossenheit und Nato-Treue zu zerstreuen, hatte Scholz für Biden außerdem die Nachricht von Truppenverstärkungen im Gepäck. Die Bundeswehr stockt ihre Präsenz in Litauen um bis zu 350 Soldaten auf. „Wir stärken damit unseren Kräftebeitrag an der Nato-Ostflanke und senden ein klares Signal der Entschlossenheit an unsere Bündnispartner“, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Die zusätzlichen Soldaten könnten „binnen weniger Tage in Marsch gesetzt werden“. Dieses Signal dürfte in Washington wohlwollend zur Kenntnis genommen werden. Die USA ihrerseits wollen 1700 Soldaten zusätzlich nach Polen sowie 300 nach Deutschland verlegen. Biden hatte die Aufstockung angekündigt, um die Ostflanke der Nato zu stärken.