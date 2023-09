Nach Invictus Games in Düsseldorf Wird es einen Veteranentag in Deutschland geben?

In den USA wird der Veteranentag traditionell am 11. November begangen, dem Tag, an dem 1918 der Krieg zu Ende ging. Dabei veranstalten Kriegsveteranenverbände Paraden oder andere spezielle Feierlichkeiten, hohe Regierungsvertreter legen am Grab des Unbekannten Soldaten auf dem Arlington National Cemetery in Washington einen Kranz nieder.