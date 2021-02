Unterricht im Lockdown : Verwirrung über Schulmail

Düsseldorf Die Kriterien für eine Ausweitung des Distanzunterrichts in der Schule auf ältere Jahrgänge sind Schulleitern zufolge unklar. Das Ministerium will gleiche Bildungschancen wahren.

Die jüngste Schulmail zum Distanzunterricht hat in den Schulen Verwirrung ausgelöst. „Die Mail hat zu viel Unsicherheit geführt“, sagte Ferdinand Claasen, Beauftragter für Bildungspolitik beim Katholischen Büro NRW, unserer Redaktion. Für die Entscheidung, welche Schüler der Klassen 1 bis 13 neuerdings am Distanzunterricht in Räumlichkeiten der Schule teilnehmen dürfen, gebe das Ministerium keine genauen Anweisungen.

„Es braucht dafür klare Kriterien – sonst ist Stress vorprogrammiert“, sagte Claasen, der die Interessen der nordrhein-westfälischen Schulen in katholischer Trägerschaft vertritt. Die Verantwortung dürfe nicht bei den Schulleitungen liegen.

Seit Montag dürfen Schüler aller Klassen auch in den Schulen unter Aufsicht am Distanzunterricht teilnehmen, wenn sie zu Hause nicht das Umfeld dafür haben. Die Schulleitungen sollen diese Schüler ausfindig machen und den Eltern den Unterricht in der Schule anbieten. Selbst initiativ werden können Eltern aber nicht – anders als beim weiterhin gültigen Betreuungsangebot für die Klassen 1 bis 6 in der Notbetreuung.

Auch aus Sicht von Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW, ist die neue Regelung viel zu schwammig: „Mich haben dazu bereits viele Anfragen erreicht. Das Thema sorgt für Verwirrung.“ Die Vorgaben seien unklar und würden Gerichtsklagen von Eltern vermutlich nicht standhalten: „Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass das Ministerium im Detail wichtige Dinge nicht beachtet hat.“ Es gebe große Unterschiede von Schule zu Schule, wie viele Kinder am Distanzunterricht im Klassenzimmer nun teilnähmen – in manchen Schulen seien es zehn von 1000, in anderen zehn von 350 Schülern.

Dem NRW-Schulministerium liegen dazu noch keine landesweiten Zahlen vor. Auf Anfrage listete es auf, für welche Kinder das Angebot in Frage kommt: Schüler, die in ihrem häuslichen Umfeld keine lernförderliche Umgebung hätten, denen im Gegensatz zu ihren Mitschülern die (digitale) Infrastruktur noch fehle, oder jene, die ohne Unterstützung bei der Bearbeitung der Distanzaufgaben nicht erfolgreich sein könnten. Lehrkräfte hätten zum Teil in den vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass einige Schüler aus ganz unterschiedlichen Gründen im häuslichen Umfeld nicht die Möglichkeit hätten, erfolgreich am Distanzunterricht teilzunehmen. Maßgeblich seien hier allein die Einschätzungen der Lehrkräfte, die sich aus den Erfahrungen des Distanzunterrichts ergäben. Etwaige Klagen von Eltern, die nicht zum Zuge gekommen sind, seien dem Ministerium nicht bekannt.

