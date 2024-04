Auch Eilantrag gestellt Verwaltungsgericht Köln bestätigt Eingang von Maaßen-Klage

Der heutige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat wiederholt betont, dass seine Behörde politisch neutral sei, jedoch wachsam gegenüber potenziellen Verfassungsfeinden sein müsse. „In der Nachkriegsgeschichte war die Demokratie in unserem Land selten so in Gefahr wie heute“, schrieb er in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.