Verteidigungsminister Boris Pistoirus auf Indo-Pazifik-Tournee Auf der Suche nach neuen Allianzen

SINGAPUR. Die Nacht im Flugzeug ist vorbei. 13 Stunden non stop. Boris Pistorius ist jetzt fast am anderen Ende der Welt. Tags zuvor war er noch beim Amt für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln, weil die Truppe Nachwuchs und Fachkräfte braucht, dringend. Aber jetzt steht der deutsche Verteidigungsminister mittendrin in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole Singapur, Stadtstaat am südlichen Zipfel von Malaysia. 29 Grad, Luftfeuchtigkeit 80 Prozent, eine schweißtreibende Mission. Da muss der Gast aus Deutschland durch – auch noch an einem der höchsten religiösen Feiertage in Singapur. Die Menschen feiern den Vesakh-Tag, Buddhas Geburtstag -- und Erleuchtung. Wenn es nur dem Weltfrieden hilft.