Pkw-Zulassungen auf Rekordhoch Der Deutsche und seine drei Autos

In Städten wird der öffentliche Verkehr zwar genutzt. Hier ist das Netz dichter, das Angebot ist größer. Insbesondere mit dem Deutschlandticket steigen Menschen vermehrt in Bus und Bahn – 2022 ist die Fahrgastzahl im Linienverkehr im Vergleich zum Vorjahr laut dem Statistischen Bundesamt wieder um 29 Prozent gestiegen. Doch zugleich bleiben auch die Straßen voll, die Parkplätze überfüllt, weil die Deutschen an ihren Autos festhalten. Über die Verkehrswende wird also viel geredet, in den Zulassungszahlen spiegelt sie sich noch nicht.