Tempowarnung bei zu schnellem Fahren : Raser sollen es noch schwerer haben

„Geschwindigkeitsassistenten“ sollen künftig Pflicht werden und dafür sorgen, dass man vom Gaspedal geht. Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Exklusiv Berlin Deutlich höhere Bußgelder für Temposünder will der Bundesrat am Freitag absegnen. Das Verkehrsministerium kündigt nun an, dass im kommendem Jahr auch in Deutschland „Geschwindigkeitsassistenten“ für neue Autos Pflicht werden – damit noch weniger gerast wird.