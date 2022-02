Einigung beim Atomabkommen mit Iran möglich : „Fünf Minuten vor der Ziellinie“

2018 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit Iran einseitig gekündigt. Nun verhandeln die verbliebenen Vertragspartner -- darunter Deutschland -- über eine Wiederbelebung des Deals. Tendenz: vorsichtig optimistisch

Vielleicht drücken sie den Reset-Knopf, vielleicht schaffen sie einen Neustart. Wenn der spanische EU-Diplomat Enrique Mora in diesen Tagen in die Gesichter im Verhandlungssaal eines Wiener Hotels blickt, sieht er vorsichtige Hoffnung. Mora leitet die Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran , das der damalige US-Präsident Donald Trump 2018 einseitig gekündigt hatte. Die verbliebenen Vertragspartner China, Russland , Frankreich, Großbritannien und Deutschland verhandeln seit vergangenem Frühjahr – unterbrochen von langen Pausen -- wieder mit Iran darüber, wie der Nukleardeal neu aufgelegt werden könnte, der dem Mullah-Regime in Teheran den Bau der Atombombe unmöglich machen soll. Im eigenen Interesse. Denn die Zeit drängt: Nach Einschätzung von Experten könnte Iran in kurzer Zeit genügend waffenfähiges Uran für den Bau einer Atombombe angereichert haben. Erfreulicher Nebenaspekt: Liegen Deutschland und Russland im Ukraine-Konflikt auch auf Konfrontationskurs, so sind sie bei den Gesprächen über eine Rückkehr zum Atomabkommen mit Iran auf Kooperation dringend angewiesen. Vielleicht eine Chance für eine atmosphärische Wiederannäherung.

In dieser Woche hat der Spanier Mora als Chef der Mission die Unterhändler in Wien zur achten und womöglich auch letzten Verhandlungsrunde zusammengetrommelt. Nach derzeitigen Wasserstandsmeldungen ist eine Rückkehr zu diesem „Joint Comprehensive Plan of Action“ (JCPoA) genannten Abkommen wahrscheinlicher als ein Scheitern. Dieser Plan soll die nuklearen Ambitionen des Iran soweit eindämmen oder kontrollieren, dass den iranischen Atomwissenschaftlern der Bau einer Bombe nicht möglich wird. Russlands Verhandlungsführer Michail Uljanow ließ sich in der Tageszeitung „Kommersant“ mit der optimistisch klingenden Aussage zitieren: „Wir sind fünf Minuten von der Ziellinie entfernt.“ Schon Ende dieses Monats könnte eine Einigung stehen. Der Entwurf eines Schlusspapiers sei beinahe fertig. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, ein Deal sei „in Sicht“. Falls die Gespräche aber doch noch scheitern sollten, würden die USA zu dem Abkommen nicht mehr zurückkehren, weil Irans nukleare Fortschritte dann zu weit gediehen seien.

Die US-Vertreter sitzen nicht direkt mit am Verhandlungstisch, werden aber in einem benachbarten Hotel permanent über den Verhandlungsstand informiert. Wenn das JCPoA wieder in Kraft gesetzt werden sollte, wird es ohne Zustimmung der Regierung in Washington nicht gehen. Iran wiederum sieht in einem wiederbelebten Atomabkommen mitunter nur einen Gewinn von Zeit. Denn die Machthaber in Teheran müssen damit rechnen, dass ein nächster US-Präsident, der nicht Joe Biden heißt, sondern womöglich wieder Trump, erneut umgehend aus dem Abkommen aussteigen würde. Zuletzt hatten rund 30 Senatoren der US-Republikaner ihren Widerstand gegen eine Rückkehr zum Atomdeal angekündigt. Doch an einem atomar vogelfreien Iran hat in der internationalen Staatengemeinschaft niemand Interesse. In der vergangenen Woche erst appellierte Israels Außenminister Jair Lapid beim Besuch seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock in Tel Aviv dafür, den Blick noch über Atomabkommen hinaus zu weiten: „Der Iran ist ein Exporteur des Terrors von Jemen bis Buenos Aires.“