Radikale Teile der Corona-Protestszene unter Beobachtung : Das werden die radikalen Querdenker nutzen

Ein Schild, das die gegenwärtige Lage in Deutschland mit den Verhältnissen in der DDR gleichsetzt, wurde während einer Kundgebung der Gruppe „Querdenken 711“ in Stuttgart gezeigt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Stuttgart Der baden-württembergische Verfassungsschutz hat die Stuttgarter Gruppe „Querdenken 711“ unter Beobachtung genommen. Ein notwendiger Schritt, denn die Radikalisierung von Teilen der Querdenker-Szene ist längst in vollem Gange. Allerdings wird die Szene das nutzen, um einmal mehr zu behaupten, sie werde durch den Staat mundtot gemacht.

Umso stärker stehen die Organisatoren in der Pflicht, sich auf das Empfindlichste von Verfassungsfeinden zu distanzieren. Doch das bleibt aus strategischen, teils wohl auch aus ideologischen Gründen aus. Und so hat sich die Nähe von Teilen der Bewegung zur rechtsradikalen Szene inzwischen auch oft genug zu erkennen gegeben, wenn etwa Reichsflaggen geschwenkt oder antisemitische Verschwörungstheorien vertreten wurden. Darum ist es nur folgerichtig, wenn der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg nun aktiv wird und die in Stuttgart ansässige Kerngruppe „Querdenken 711“ unter Beobachtung nimmt. Auch wenn sich der Gründer, Michael Ballweg, in Interviews etwa von den Reichsbürgern distanziert, lässt er doch Taten vermissen, die diese Distanzierung unmissverständlich und öffentlichkeitswirksam deutlich machen würden. Unter dem Deckmantel völlig offen zu sein für jede Meinung, dürfen sich stattdessen auch weiterhin jene bei den Querdenkern zu Hause fühlen, die das Grundgesetz ein „Besatzungsrecht" nennen und den Corona-Unmut in Teilen der Bevölkerung nutzen wollen, um „das System“ zu stürzen.