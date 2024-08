US-Präsidentschaftswahl 2024 Kamala Harris will mit dem Abtreibungsrecht die Wahl gewinnen

Ein noch deutlicheres Warnsignal an das Team Trump/Vance dürften zudem die Volksabstimmungen in republikanisch dominierten Gliedstaaten wie Kansas, Ohio oder Montana gewesen sein. Die Wähler dort sprachen sich dort an den Urnen mehrheitlich für die Freiheit der Frauen aus, über einen Schwangerschaftsabbruch selbst zu entscheiden. Zurecht wittert das Team Kamala Harris gute Chancen, gerade in den umkämpften Swing States damit Wähler für sich gewinnen zu können. Zum Vorteil der Demokraten ist sicher der Fakt, dass selbst Joe Biden sich vor seinem Rückzug schon dafür stark gemacht hat, es also nicht an der Frau und Kandidatin Harris hängt. Gleichwohl kann die 59-Jährige, die selbst keine Kinder hat, mit Glaubwürdigkeit rechnen. War sie schließlich die erste (Vize)-Präsidentin, die eine Abtreibungsklinik besuchte. Schon nach ihrem Besuch dort im US-Bundesstaat Minnesota Anfang des Jahres erfuhr sie viel Zuspruch, weil sie sich selbst ein Bild machte, mit Frauen sprach, die auf Toiletten Fehlgeburten erlitten hatten. Und Ärztinnen und Ärzten zuhörte, die aus Angst vor Kriminalisierung ratlos waren – und Patientinnen im Zweifel weiterschickten.