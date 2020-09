In Düsseldorf und Krefeld : Unter Oberbürgermeistern - Nowabo auf Wahlkampftour

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen hat der einstige Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) viele Sympathien auf seiner Seite. Auf der Kommunalwahl in der einstigen Herzkammer der Sozialdemokratie ruhen große Hoffnungen.

Für den Zimmermann hat die Feierstunde heute schon geschlagen. Hoch oben steht er auf dem Baugerüst in der schwarzen Cord-Montur seiner Zunft, spricht „mit stolz erhobenem Blick“ die traditionsreichen Verse und prostet den Gästen zu. Es ist Richtfest in der Erkrather Straße. Und weil es das Richtfest eines Hauses mit Sozial-Wohungen ist und die Kommunalwahlen vor der Tür stehen, haben sich auch Politiker eingefunden. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) ist da und der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans kommt sogar eigens aus Berlin.

Nowabo, wie er seit seiner Zeit als NRW-Finanzminister genannt wird, tourt durch NRW, um Genossen zu unterstützen. Am 13. September wird gewählt, und für ihn wie für die Partei hängt einiges davon ab. Es ist der erste Urnengang, seit Nowabo zusammen mit Saskia Esken an die Spitze der Partei gerückt ist.

Nach den vielen verlorenen Wahlen setzen Sozialdemokraten gewisse Hoffnungen in die Kommunalwahl in NRW, ihrem einstigen Herzkammerland. Das Comeback der Partei könne hier seinen Ausgang nehmen, hier in den Städten und Gemeinden, wo es viele beliebte (Ober-)Bürgermeister gebe. Schon immer sei die SPD eine Kommunalpartei gewesen, lautet das Credo, das auch in Berliner Parteikreisen Anhänger hat.