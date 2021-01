Debatte um Sozialleistung : Union lehnt leichteren Zugang zu Hartz-IV ab

Berlin Arbeitsminister Heil (SPD) will den Zugang zur Grundsicherung reformieren. Auch Sanktionen sollen abgeschwächt werden. Die Gewerkschaften freut es, die Union tobt. Der Wahlkampf beginnt.

Lange hat die SPD mit den Folgen der Hartz-Reformen gehadert, jetzt will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine grundsätzliche Kurskorrektur des Hartz-IV-Systems anstoßen – und per Gesetz umsetzen. Doch die geplanten Lockerungen von Sanktionen stoßen bereits auf Widerstand in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Sozialpolitiker Peter Weiß (CDU) machte am Sonntag deutlich, dass derzeit geltende Vereinfachungen für Hartz-IV-Bezieher nach dem Ende der Corona-Pandemie nicht entfristet werden sollten.