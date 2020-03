Koalitionsausschuss im Kanzleramt : Worauf sich Union und SPD einigten – und worauf nicht

Am Sonntagabend kamen die Spitzenvertreter von Union und SPD im Kanzleramt zusammen. Foto: dpa/Frank May

Berlin Bis zum frühen Montagmorgen rangen die Koalitionsspitzen um Hilfen in der Coronakrise und um Staatsfinanzen. Viele Konflikte bleiben.

Bis halb drei in der Nacht saßen die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt zusammen, um Antworten auf drängende Fragen zu finden: Was tun gegen eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland mit erheblichen Folgen für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft? Dem Vernehmen nach war die Atmosphäre angespannt, es soll Wutausbrüche einzelner Teilnehmer gegeben haben. Ein Überblick über die wichtigsten Einigungen und verbleibende Konflikte.

Coronakrise Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Deutschland durch die Koalitionsbeschlüsse gewappnet für die wirtschaftlichen Folgen des sich nun auch in der Bundesrepublik stark ausbreitenden Coronavirus: Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld, staatliche Hilfen bei der Verbesserung der Liquidität von Firmen, Erhöhung der Investitionen. Merkel sagte, das wirksamste Mittel sei aber der „Faktor Zeit“, um eine Überlastung etwa von Ärzten und Krankenhäusern zu verhindern. Beim Kurzarbeitergeld übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Auch die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden sollen den Arbeitgebern erstattet werden. Zum Eindämmen der Epidemie hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch das Absagen von Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern für sinnvoll. Davon könnte auch der CDU-Parteitag Ende April betroffen sein, wo ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll. Spahn rief alle Bürger dazu auf, daran mitzuwirken, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Hände waschen, wo möglich Rad statt Bus fahren, Homeoffice.



Investitionen Eine Einigung bei der Verwendung von mehr als zwölf Milliarden Euro war besonders SPD-Chef Norbert Walter-Borjans und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wichtig. Walter-Borjans steht im Wort bei der SPD-Basis, die staatlichen Investitionen über die nächsten zehn Jahre zu verstetigen. Nun sollen unter anderem acht Milliarden Euro in Verkehrswege des Bundes investiert werden. Aus den zusätzlichen Mitteln sollen auch in Städten und Gemeinden Brachflächen für den Bau bezahlbarer Wohnungen reaktiviert werden. Die Länder sollen von 2022 bis 2024 jährlich eine Milliarde Euro für den sozialen Wohnungsbau bekommen.

Soli-Abschaffung Keine Einigung erreichten die Koalitionäre hingegen bei einer früheren Abschaffung des Solidaritätszuschlags bereits ab Juli für 80 Prozent der Steuerzahler. Das ist ein dringendes Anliegen der SPD, die Union ist dagegen und über den Schachzug des Koalitionspartners verärgert. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf die Coronakrise, es sei „sehr sinnvoll, dass wir gerade mit Blick auf das, was möglicherweise in den nächsten Monaten noch kommt, auch finanzielle Spielräume im Haushalt noch nicht ganz festlegen, sondern dass wir uns da auch noch Spielraum lassen“. Walter-Borjans sprach hingegen von einem „Armutszeugnis“ der Union. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sagte unserer Redaktion, es sei „sehr bedauerlich und nicht nachvollziehbar“, dass die Union eine Steuerentlastung für die kleinen und mittleren Einkommen abgelehnt hat. „Das zeigt aber auch, was von den Forderungen nach Steuerentlastungen aus der Union zu halten ist. Das sind Sonntagsreden, die schon am Sonntagabend nichts mehr wert sind.“ Offenbar habe die Union den Kompass verloren. „Das Vorziehen der Soli-Abschaffung wäre eine gerechte einmalige Entlastung für die arbeitende Mitte und ein wirksames Instrument zur Konjunkturstärkung“, so Mützenich.

Altschulden Auch bei einem möglichen Schuldenschnitt für 2500 besonders belastete Kommunen kam die Koalition nur einen kleinen Schritt weiter. Im Beschlusspapier ist lediglich ein Prüfauftrag an die Regierung festgehalten, „ob es einen nationalen politischen Konsens zum Thema kommunale Altschulden gibt“. Scholz sieht das als Teilerfolg für sein Projekt, das insbesondere die CSU aber ablehnt. Immerhin: Rückendeckung bekommt Scholz auch aus der Union, etwa von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), weil viele der betroffenen Kommunen in NRW liegen. Der Städte- und Gemeindebund forderte ein höheres Tempo. „Für die höchstverschuldeten Kommunen müssen Länder und Bund gemeinsam Perspektiven für Zukunft, Gleichwertigkeit und Chancengerechtigkeit durch eine Lösung des Altschuldenproblems ermöglichen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Gerd Landsberg. „Der Bund muss nun endlich eine Lösung dafür vorschlagen, die im Föderalismus für alle Länder zustimmungsfähig sein kann.“ Das Niedrigzinsumfeld biete dafür eine einmalige Chance, die genutzt werden müsse, sagte Landsberg. Er sprach sich zudem für mögliche Entschädigungen aus. „Für Länder mit weniger verschuldeten Kommunen oder die die Schulden bereits selbst abgesenkt haben, müssen dafür eventuell Kompensationen vereinbart werden“, sagte Landsberg.

(jd/kd)