Kampf gegen Coronavirus : Unikliniken sollen sich mit Hilfe vom Bund vernetzen

Virologe Christian Drosten, Ministerin Anja Karliczek (CDU) und Charité-Chef Heyo Kroemer (links) am Donnerstag in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Das Forschungsministerium investiert 150 Millionen Euro, damit sich Mediziner, Forscher und die Politik künftig besser abstimmen und gegen die Epidemie vorgehen können.

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat gemeinsam mit den deutschen Unikliniken ein neues Forschungsnetzwerk ins Leben gerufen, um den Kampf gegen das Coronavirus besser zu koordinieren. Unter der Leitung der Berliner Charité sollen sich darin Forscher, Mediziner und die Politik gegenseitig mit Daten und Erkenntnissen über die besten Behandlungswege und wichtige Maßnahmen versorgen.

In den kommenden zwei Jahren will Karliczek 150 Millionen Euro für das Netzwerk zur Verfügung stellen. Die Initiative gehe zurück auf eine Idee der Charité und auch auf Anregung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sagte Karliczek am Donnerstag in Berlin. „Ich bin überzeugt: Dieses einmalige wissenschaftliche Projekt, dieses Zusammenwirken der Kräfte wird uns in der Behandlung und Erforschung von COVID-19 einen großen Schritt voranbringen“, sagte Karliczek.

Die Kliniken sollen demnach in einen Erfahrungsaustausch über ihre Maßnahmenpläne im Umgang mit der Pandemie treten. Zudem wird eine Zusammenstellung der Daten aller Covid-19-Patienten angestrebt, um einen Gesamtüberblick über Krankengeschichte und Konstitution der Patienten zu bekommen. Von der Datensammlung erhoffen sich die Initiatoren Erkenntnisse für das Pandemiemanagement und die Impfstoff- und Therapieentwicklung.

Der Charité-Vorstandsvorsitzende Heyo Kroemer betonte, dass es neben einem engeren Draht zu politischen Entscheidungsträgern auch um den Austausch über wirksame Methoden in den Krankenhäusern gehe. Weil es so aussehe, als ob einzelne Regionen in Deutschland mehr als andere von der Epidemie betroffen seien, müssten sich die Kliniken auch innerhalb Deutschlands unterstützen – bis hin zur Behandlung von Covid-19-Patienten.