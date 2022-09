Bundeskanzler Olaf Scholz will größere Rolle für Deutschland in der Welt : Einfach mal mutig vorangehen

Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede in der Generalversammlung der Vereinten Nationen Foto: dpa/Jason Decrow

Meinung NEW YORK Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einer offensiven Rede versucht, die Staatengemeinschaft hinter einen harten Kurs gegen Putins Angriffskrieg in der Ukraine zu bringen. Gleichzeitig betont er Deutschlands Bereitschaft für mehr Verantwortung in der Welt. Das ist ein Anspruch, dem er auch durch Taten gerecht werden muss.