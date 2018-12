Zähes Ringen: UN-Klimakonferenz einigt sich auf Rahmenvertrag gegen Erderwärmung

Kattowitz Es war ein zähes Ringen, das bis in die Nacht andauert. Auf der UN-Klimakonferenz in Kattowitz haben sich die Staaten auf ein umfassendes Regelbuch gegen den Klimawandel einigen können.

Sie haben es geschafft: Knapp 200 Staaten haben sich im polnischen Kattowitz nach einem zweiwöchigen Verhandlungsmarathon auf Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung geeinigt. Die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz verständigten sich in der Nacht auf Sonntag auf ein 156 Seiten umfassendes Regelbuch, in dem Maßnahmen und Kontrollen aufgelistet werden, durch die der globale Anstieg der Durchschnittstemperaturen bei maximal zwei Grad Celsius gedeckelt werden soll. Umweltschutzgruppen lehnten die Klimaregeln als unzureichend ab. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte: "Wir haben erreicht, dass sich zum ersten Mal nicht nur die halbe, sondern die ganze Welt beim Klimaschutz in die Karten schauen lässt."