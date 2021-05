Beteiligung an Betriebskosten : Schulze plant Klimaschutzverträge mit Industrie

Berlin Die Bundesumweltministerin will mit Unternehmen Vereinbarungen für mehr Klimaschutz treffen. Ihr Ziel ist Klimaneutralität bis 2045. Doch gerade die Industriebetriebe stellt das vor Probleme.

Bis 2045 bleibt nicht mehr viel Zeit, um Deutschland als Industrienation klimaneutral zu machen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will deswegen sogenannte Klimaschutzverträge mit der Industrie vereinbaren. So sollen Lücken schneller geschlossen werden. „Zielzahlen und Grenzwerte sind wichtig für die Umweltpolitik. Aber für die große Aufgabe, die vor uns liegt, brauchen wir mehr als das“, sagte Schulze. „Unsere Gesellschaft braucht positive Ideen davon, wie gut es sich im klimaneutralen Deutschland in 25 Jahren leben lässt – und viele durchdachte Lösungswege, um dorthin zu kommen.“

Die Klimaschutzverträge sollen Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasen für Unternehmen attraktiver machen. Die Idee: Der Staat gleicht die höheren Betriebskosten von Klimaschutz-Technologien übergangsweise aus. Das Umweltministerium nennt ein Stahlwerk als Beispiel, das von fossilen, billigen Energiequellen auf teuren aber regenerativ hergestellten Wasserstoff umstellt. So soll neuen Technologien der nötige Anschub zur Marktreife und zum massenhaften Einsatz gegeben werden. Die Unternehmen erhoffen sich davon mehr Wettbewerbsfähigkeit und Planungssicherheit, die Politik will so gute Arbeitsplätze und Wertschöpfung am Industriestandort Deutschland sichern.