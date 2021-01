Meinungsumfrage : NRW-Bürger wollen Söder als Kanzler

Im Wahlkampf vereint: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (l.) und sein bayrischer Amtskollege Markus Söder (CSU) im Europawahlkampf 2019. Archiv-Foto: Guido Kirchner/dpa Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Ministerpräsident Laschet erhält laut infratest-dimap-Umfrage viel Zuspruch vor allem für seine Arbeit in NRW. CDU und FDP kämen demnach zurzeit nicht mehr auf eine Regierungsmehrheit.

Von Kirsten Bialdiga

NRW-Bürger bevorzugen mehrheitlich Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als möglichen Kanzlerkandidaten. Wie aus einer repräsentativen Meinungsumfrage von infratest dimap für den WDR hervorgeht, halten 56 Prozent der Wahlberechtigten Söder für einen guten Kanzlerkandidaten. Dies entspricht einem Zuwachs von 13 Prozentpunkten im Vergleich zum April 2020. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet legte demnach nur um zwei Prozentpunkte zu – auf 47 Prozent. Auch bei den Unions-Anhängern schneidet Söder mit 74 Prozent besser ab als Laschet mit 64 Prozent.

Söder liegt damit in NRW in der Kanzlerfrage erstmals vor Laschet. Die Meinungsforscher befragten dazu rund 1000 Wahlberechtigte in NRW vom 25. Bis 28. Januar, also nach Laschets Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden.

Gleichzeitig wächst aber der Zuspruch für Laschet als Ministerpräsident. 60 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, acht Prozentpunkte mehr als im September. Dies ist für ihn der zweitbeste Wert nach April 2020, als er auf 65 Prozent kam. Das zahlt sich auch für die CDU aus: Wenn am Sonntag Landtagswahlen wären, käme die CDU auf 37 Prozent – vier Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl 2017. Der Koalitionspartner FDP hingegen erreicht nur noch acht Prozent – fast fünf Prozentpunkte weniger als 2017. Schwarz-Gelb hätte damit keine Regierungsmehrheit mehr.

Als neuer Koalitionspartner für die CDU böten sich vor allem die Grünen an – sie kämen auf ihren bisherigen Rekordwert von 24 Prozent, wenn jetzt in NRW gewählt würde. Für die SPD hingegen geht es weiter bergab: Nur noch 17 Prozent der Wähler in NRW würden ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Die AfD läge mit sechs Prozent knapp über der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke käme auf drei Prozent.

Hoch fällt die aktuelle Impfbereitschaft in NRW aus. Zwei Drittel der Befragen wollen sich auf jeden Fall gegen das Corona-Virus impfen lassen und damit deutlich mehr als Anfang des Jahres bundesweit (54 Prozent). Weitere 17 Prozent ziehen in NRW eine Impfung in Betracht.

