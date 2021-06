20. Juni ist Weltflüchtlingstag : Falsche Reflexe beim Flüchtlingsthema

Migranten, die auf dem Mittelmeer in Not geraten waren, und auf Retter trafen. Foto: dpa/Pablo Tosco

Meinung Düsseldorf Laut einer Umfrage der Diakonie zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni, wollen nur noch 28 Prozent der Befragten, dass Deutschland mehr Flüchtlinge aufnimmt. Was das über die Gesellschaft verrät. Und was nicht.

Von Dorothee Krings

Das jüngste Unglück geschah in der Meerenge vor dem nordostafrikanischen Dschibuti und dem Jemen. Eine Region, die von Einheimischen „Tor zur Hölle“ genannt wird, weil dort so viele Schlepperbanden aktiv sind. 25 Leichen bargen Fischer am 14. Juni aus dem Mittelmeer, später hieß es, dass ein Boot mit mindestens 180 Menschen an Bord gekentert war. Allein bis Anfang Mai dieses Jahres sind bereits mindestens 599 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Das Sterben in den Meeren direkt vor Europa geht weiter.

Zugleich sinkt die Bereitschaft in diesem Europa, Geflüchtete aufzunehmen. So hat die Diakonie aus Anlass des Weltflüchtlingstages am 20. Juni eine Umfrage in Auftrag gegeben. Danach sieht deutlich mehr als die Hälfte der Befragten in Deutschland, nämlich 58 Prozent, die in den vergangenen Jahren zu uns geflüchteten Menschen als nicht gut in der Gesellschaft angekommen. Nur 28 Prozent sind der Meinung, Deutschland solle mehr Flüchtlinge aufnehmen. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie stellte bei der Präsentation der Ergebnisse schnell wieder den Zusammenhang her zwischen sozialer Unsicherheit hierzulande und Skepsis gegenüber Zuwanderung. „Wer sich sozial bedroht fühlt, keine Perspektive für sich und seine Kinder sieht, am oder unter dem Existenzminimum lebt, macht innerlich schneller dicht – auch gegenüber Geflüchteten“, sagte Lilie.

Das hat man schon oft gehört, aber stimmt es wirklich? Aufgefächert nach sozialen Faktoren ergab die Umfrage der Diakonie nämlich auch, dass die Einschätzung der bisherigen Integrationsleistung etwa bei Rentnern deutlich negativer ausfällt als bei Erwerbslosen. Die These vom Konkurrenzkampf am unteren Ende der sozialen Leiter ist also keineswegs zwingend.

Flüchtlingsfragen führen unweigerlich in ethische Zwickmühlen. Das ehrlich zu benennen, tut der Sache nur gut und spielt nicht populistischen Kräften in die Hände. Den meisten Leuten dürfte es nämlich nicht egal sein, wenn Männer, Frauen, Kinder, egal woher, im Mittelmeer ertrinken. Auch die Lage in den Flüchtlingscamps an der EU-Außengrenze dürfte Leuten, die in Wohnungen mit Einbauküche, fließend Wasser und Internet leben, als beschämend empfinden. Aber das bedeutet eben nicht, dass sie gut finden müssen, wie Integration in Deutschland im Moment geschieht. Es bedeutet nicht, dass sie nicht wahrnehmen, wie sich in ihrer Stadt abgekapselte Viertel entwickeln. Und dass sie nicht mitbekommen würden, welche Probleme Kinder aus Einwandererfamilien in der Schule haben. Und natürlich bedeutet es auch nicht, dass sie nicht empört sind, wenn sie bei der nächsten Razzia wegen Clankriminalität von Sozialhilfeempfängern erfahren, die in Villen leben.

Es gibt keine geraden Linien vom Mittelmeer zu all diesen Missständen. Aber es nützt auch nichts, die Debatte immer sofort weltanschaulich aufzuladen. Und auch die wohlmeinende Beteuerung, nicht jeder Einwanderungsskeptiker sei gleich ein Rechtsradikaler, ist so eine Aufladung.

In Zukunft werden eher mehr Menschen allein wegen des Klimawandels zur Flucht gezwungen sein. Wenn Europa keine hochgerüstete Festung werden will, wird das bedeuten, dass die Aufnahmeländer sehr viel pragmatischer mit Zuwanderung umgehen lernen müssen. Die Diakonie fordert etwa, Geduldeten ein Bleiberecht zu ermöglichen, damit sie eine Perspektive im Land bekommen und Massenunterkünfte zu schließen, damit die Integration im sozialen Raum funktionieren kann. Wahrscheinlich muss auch soziale Arbeit noch viel mehr auf die Probleme unterschiedlicher Einwanderergruppen zugeschnitten werden. Und darüber muss offen gesprochen werden dürfen.

Jedenfalls sollte man nicht so tun, als bringe die Aufnahme Geflüchteter keine Nachteile. Und als sei es eine Frage von Bildung und Offenheit, das so zu sehen. Integration ist anstrengend und birgt jede Menge Enttäuschungspotenzial für alle Seiten. Es braucht also den Entschluss, helfen zu wollen, obwohl es Schwierigkeiten mit sich bringt. Obwohl es einfacher wäre, die Grenzen dicht zu machen – und nicht hinzuschauen, was dann passiert. Und es braucht Ehrlichkeit, das ohne weltanschauliche Untertöne zu benennen.