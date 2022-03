Ukraine-Krise : Bundesamt rechnet nicht mit großer Flüchtlingszahl in Deutschland

Berlin/Düsseldorf Eine große Bewegung nach Deutschland sei nicht zu erwarten, da die direkten Nachbarn der Ukraine eine „überwältigende Aufnahmebereitschaft“ zeigten. So schätzt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds die Lage ein.

Trotz der hohen Zahl an bereits geflüchteten Ukrainern erwartet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge keine große Flüchtlingsbewegung nach Deutschland. „Aufgrund der überwältigenden Aufnahmebereitschaft der unmittelbar an die Ukraine angrenzenden Staaten gehen wir derzeit davon aus, dass der größte der Teil der Kriegsflüchtlinge in diesen Staaten verbleiben wird“, sagte ein Sprecher des Bundesamtes dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Dienstag). Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, indes sagte dem in Düsseldorf erscheinenden „Handelsblatt“, es sei davon auszugehen, dass „in absehbarer Zeit möglicherweise deutlich mehr als 100.000 Menschen auch in Deutschland ankommen werden“.