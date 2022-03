Rechtliche Fragen : Ist Putin ein Kriegsverbrecher?

Der russische Präsident Wladimir Putin am 11. März in Moskau (Archivfoto). Foto: AFP/MIKHAIL KLIMENTYEV

Washington US-Präsident Joe Biden nennt Wladimir Putin einen Kriegsverbrecher, doch eine formale Einstufung als solcher ist ungleich schwieriger. Wer darüber befindet und wie es dann weitergeht.

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch rundheraus als Kriegsverbrecher bezeichnet. Doch jemanden tatsächlich dazu erklären zu lassen, ist nicht ganz so einfach. Vielmehr gibt es festgelegte Definitionen und Prozesse, um festzustellen, wer ein Kriegsverbrecher ist und wie er bestraft werden sollte.

Die Ermittlungen zum Vorgehen des russischen Präsidenten haben bereits begonnen. Die USA und 44 weitere Länder arbeiten zusammen, um mögliche Verbrechen zu untersuchen. Zuvor hatte der UN-Menschenrechtsrat die Einrichtung einer Untersuchungskommission zum Krieg in der Ukraine beschlossen. Auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in den Niederlanden ermittelt. Ein Überblick über das Verfahren:

Die wahrscheinlichste Variante, mit der Putin als Kriegsverbrecher ins Spiel kommen könnte, ist über die weithin anerkannte Vorgesetztenverantwortlichkeit. Demnach können Befehlshaber juristisch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie Verbrechen angeordnet oder auch nur davon gewusst haben oder wenn sie in einer Position sind, in der sie darüber Bescheid gewusst haben könnten und nichts dagegen getan haben.

Im Allgemeinen gibt es vier Wege zur Ermittlung und Feststellung von Kriegsverbrechen, wobei jeder an Grenzen stößt. Einer führt über den IStGH. Eine zweite Option besteht darin, dass die Vereinten Nationen die Arbeit ihrer Untersuchungskommission an ein hybrides internationales Kriegsverbrechertribunal übergeben könnten, um Putin zur Verantwortung zu ziehen.

Das ist nicht klar. Russland erkennt die Gerichtsbarkeit des IStGH nicht an und würde keine Verdächtigen an das Gericht in Den Haag ausliefern. Putin könnte in einem von den UN oder von einem Konsortium betroffener Staaten bestimmten Land der Prozess gemacht werden. Ihn dorthin zu bekommen, dürfte sich aber als schwierig erweisen.

Ja. Von den Nachkriegstribunalen in Nürnberg und Tokio bis hin zu Ad-hoc-Tribunalen in jüngerer Zeit sind immer wieder ranghohe Führer wegen ihres Vorgehens in Ländern wie Bosnien, Kambodscha und Ruanda angeklagt worden. So wurde der frühere jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic wegen der Balkan-Kriege vor ein UN-Tribunal in Den Haag gestellt. Er starb in seiner Zelle, bevor die Richter ein Urteil fällen konnten. Sein bosnisch-serbischer Verbündeter Radovan Karadzic und der bosnisch-serbische Militärchef Ratko Mladic wurden beide zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.