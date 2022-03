Krieg in Osteuropa : Ukrainischer Präsident verlangt mehr Hilfe von Deutschland

Berlin Nach drei Wochen Krieg und Zerstörung richtet Wolodymyr Selenskyj einen hochemotionalen Appell an den Bundestag. Die Abgeordneten sind aufgerüttelt. Doch verstricken sie sich gleich wieder ins kleinklein.

Drei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem emotionalen Appell mehr Hilfe von Deutschland gefordert. Wieder gehe eine Mauer durch Europa, sagte Selenskyj am Donnerstag laut Übersetzung in einer Videoansprache an den Bundestag. Er richtete sich direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Lieber Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient.“