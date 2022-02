Metro evakuiert Mitarbeiter, Telekom besorgt Visa : NRW-Firmen sorgen sich um Mitarbeiter in der Ukraine

Menschen stehen in einer Schlange vor einem Lebensmittelladen in Kiew. Foto: dpa/-

Düsseldorf Die Metro schließt Märkte und evakuiert Kollegen. Henkel bangt um 600 Kollegen. Die Telekom will Visa besorgen. Bayer will die Arzneiversorgung sichern. Sanktionen gegen Banken könnte die Auszahlung der Löhne verhindern.

Die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen sind schockiert über den Angriff auf die Ukraine. Sie sorgen sich vor allem um ihre Mitarbeiter.

Der Handelskonzern Metro hat 16 von seinen 26 Märkten in der Ukraine vorsorglich vorübergehend geschlossen worden, wie ein Metro-Sprecher auf Anfrage sagte. Die Mitarbeiter seien gebeten worden, zu Hause zu bleiben. Auch der Metro Store in der Hafenstadt Mariupol in der Ostukraine an der Grenze zu Russland sei aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Die Metro habe Mitarbeiter und Familien von dort in sichere Regionen des Landes evakuiert. Bislang gebe es unter den Metro-Beschäftigten keine Opfer. „Unsere Sorge gilt insbesondere unseren 3400 Mitarbeitern und ihren Familien, sowie unseren zahlreichen Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern in der Ukraine. Wir beobachten die Lage weiter und werden jeweils angemessen reagieren“, sagte der Metro-Sprecher.

Henkel ist seit 30 Jahren in Russland aktiv und beschäftigt dort 2500 Mitarbeiter in elf Werken. Die Hauptsorge von Vorstandschef Carsten Knobel gilt aber den rund 600 Beschäftigen in der Ukraine, wo Henkel drei Werke hat. „Henkel verfolgt die militärische Eskalation der Lage in der Ukraine mit großer Sorge. Das Hauptanliegen ist jetzt die Sicherheit der Mitarbeiter im Land“, erklärt der Konzern. Man werde sich an Sanktionen beteiligten, sofern die Politik dies vorgebe. „Wir halten uns an die gesetzlichen Vorgaben und entsprechende Sanktionsregelungen und werden diese umsetzen.“

Telekom-Chef Tim Höttges zeigte sich erschüttert: „Wir haben Krieg auf europäischem Boden. Wenn unser Kanzler sagt, die Lage ist ernst, dann macht mich das schon besorgt.“ Er sorgt sich vor neuen Cyberangriffen: „Ich sehe die Gefahr steigen.“ Schon seit einigen Wochen registriere das Sicherheitszentrum der Telekom vermehrte Attacken gegen Netze, sagt Höttges, aber man sei gewappnet. Er hält es für denkbar, dass er das Entwicklungszentrum der Telekom in St. Petersburg mit rund 2000 Beschäftigten schließen muss, die von dort aus Software für die Deutschen entwickeln. Dann würden diese Aufgaben nach Indien oder auch nach Osteuropa verlagert. Der Konzern versucht, die Bezahlung der Kollegen trotz eines möglichen Boykotts von Russlands Banken sicherzustellen. Ansonsten wird erwogen, die Kollegen nach Europa zu holen: „Wir müssen uns überlegen, ob für diese Menschen Visa angeboten werden, damit sie von woanders für uns arbeiten.“

Die Lufthansa hat am Donnerstag ihr letztes Flugziel in dem angegriffenen Land gestrichen. Zuvor hatte der Konzern bereits die Verbindungen nach Odessa und Kiew gestrichen. E´xperten halten es für denkbar, dass Russland den eigenen Luftraum für westliche Flugzeuge sperrt, insbesondere falls Europa Aeroflot mit Sanktionen belegt.

Bayer versucht, die Versorgung in der Ukraine aufrecht zu erhalten. „Wir sind über die aktuelle Entwicklung in der Ukraine sehr besorgt. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns jetzt oberste Priorität. Wir ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, um sie zu schützen“, erklärte ein Bayer-Sprecher. Zugleich setze man alles daran, die Versorgung der Zivilbevölkerung mit lebenswichtigen Medikamenten und Agrarprodukten zur Absicherung der Nahrungsmittelversorgung weiterhin zu gewährleisten.

Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hatte schon am Tag zuvor erklärt, man sie zutiefst besorgt. Uniper hat Tausende Mitarbeiter in Russland, wo es auch große Kraftwerke betreibt.