Krise in Osteuropa : Kanzler Scholz erwartet weitere Eskalation in Krieg um Ukraine

Berlin Der Bundeskanzler betonte, dass die Ukraine um ihr Überleben kämpft und die bisherigen Konflikte im Land wahrscheinlich nur der Anfang seien.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet eine weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine . "Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Überleben", sagte Scholz am Dienstag in Berlin.

Man müsse sich jetzt darauf konzentrieren zu verhindern, dass dies so weitergehe. „Aus meiner Sicht ist das das, was wir machen müssen“, sagte Scholz mit Blick auf die Frage, was jetzt zu tun sei. Der Kanzler kündigte an, den bereits beschlossenen Sanktionspaketen würden weitere folgen.