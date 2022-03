Ukraine-Krieg : Internationaler Gerichtshof verhandelt ohne Russland

Den Haag Kiew wirft den russischen Truppen im Rahmen der Invasion Kriegsverbrechen vor. Russische Abgeordnete bleiben den aktuellen Verhandlungen in Den Haag allerdings fern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag hat am Montag eine Anhörung zum russischen Angriff auf die Ukraine begonnen. Russland müsse gestoppt werden, forderte der ukrainische Prozessvertreter Anton Korynewytsch. Das Gericht müsse seiner Rolle gerecht werden. Die Regierung in Moskau entsandte dagegen keine Vertreter. Der russische Botschafter in den Niederlanden habe sie informiert, dass sich seine Regierung nicht an den Anhörungen beteiligen werde, sagte Gerichtspräsidentin Joan Donoghue.

Die Anhörungen finden auf Betreiben der Ukraine statt und sollen zwei Tage dauern. Die Regierung in Kiew hat einen Gerichtsbeschluss beantragt, der Russland zum sofortigen Einstellen der Kampfhandlungen auffordert. Der von Russland für seinen Krieg genannten Grund, in den ostukrainischen Separatistengegenden Luhansk und Donezk werde ein Genozid verübt, sei ein manipulierter Vorwand. Die Ukraine trug ihre Argumente am Montag vor, Russland sollte sich am Dienstag äußern. Die Anhörung Russlands wurde aufgrund der Weigerung, an dem Prozess teilzunehmen, jedoch abgesagt.

Korynewytsch verurteilte die Nicht-Teilnahme Moskaus. Die Tatsache, dass die russischen Sitze leer seien, spreche eine deutliche Sprache, sagte er. „Sie sind nicht hier in diesem Gericht. Sie befinden sich auf dem Schlachtfeld und führen einen Angriffskrieg gegen mein Land.“

Die Ukraine warf Russland vor, in dem Land bereits verbreitet Kriegsverbrechen zu begehen und auf Taktiken zurückzugreifen, die an mittelalterliche Belagerungskriege erinnerten. Mit Blick auf die Genozid-Vorwürfe sagte ein Anwalt Kiews, David Zionts, die Ukraine sei wegen einer „grotesken Lüge“ zum Gericht gekommen und um Schutz vor den verheerenden Konsequenzen dieser Lüge zu suchen. „Die Lüge ist die Behauptung der Russischen Föderation eines Genozids in der Ukraine. Die Konsequenzen sind nicht provozierte Aggression, Städte unter Belagerung, Zivilisten unter Beschuss, eine humanitäre Katastrophe und Flüchtlinge, die um ihr Leben fliehen.“

Eine Gerichtsentscheidung wurde binnen weniger Tage erwartet. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich Russland an den Beschluss hält. Sollte das Gericht der Ukraine recht geben, werde wahrscheinlich gar nichts passieren, sagte der Militärrechtsprofessor Terry Gill von der Universität Amsterdam. In dem Fall könne das Gericht zwar den UN-Sicherheitsrat einschalten, doch dort verfüge Russland über ein Vetorecht. Der Ukraine gehe es wohl darum, Russland diplomatisch unter Druck zu setzen.

(dpa/leom)