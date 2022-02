Ukraine-Russland-Krise : Das Sanktions-Dilemma des Westens

In Lubmin kommt Nord Stream 2 an. Foto: AP/Michael Sohn

Meinung Düsseldorf Beim Sondergipfel will die EU über Sanktionen beraten. Sie will Vermögen einfrieren und Russland den Zugang zu Märkten schließen. Der Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift soll laut Diplomaten aber nicht zur Debatte stehen. Hier zeigt sich das Dilemma.

Der Westen zieht die Sanktionsschraube an: Als Erstes zielen Europa und die USA auf kleinere russische Banken und Unterstützer Putins, Deutschland legt Nord Stream 2 auf Eis. Letzteres hat hohen symbolischen Wert, zeigt es doch die neue Einigkeit des Westens. Auf einem Sondergipfel will die EU nun eine massive Ausweitung der Sanktionen beschließen. Der Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift soll laut Diplomaten aber nicht zur Debatte stehen.

Der Westen steckt in einem Dilemma: Was er unternimmt, tut Russland nicht wirklich weh. Und was wirklich weh tut, unternimmt er vorerst nicht. Wirkungsvoll wäre es, wenn Russland von Swift abgeklemmt würde. Russische Exporteure könnten faktisch keine Zahlungen mehr aus dem Westen erhalten, Banken keine Überweisungen mehr ausführen.