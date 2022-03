Krieg in Osteuropa : Bundesländer haben 25.000 Plätze für Ukraine-Flüchtende

Krieg in Osteuropa

Köln/Düsseldorf Nordrhein-Westfalen habe nach einem Bericht vom „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ die größten Kapazitäten im Bund. 3800 Plätze seien laut Landesregierung aktuell verfügbar.

Für ukrainische Kriegsflüchtende stehen einem Zeitungsbericht zufolge in Deutschland derzeit etwa 25.000 freie Plätze in Erstaufnahme-Zentren zur Verfügung. Die größten Kapazitäten unter den Bundesländern hat danach Nordrhein-Westfalen, wie das „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ (Freitag) berichtet. Dort sind laut Landesregierung momentan rund 3800 Plätze frei. Niedersachsen meldete 1500 freie Plätze. In Bremen sind die Aufnahmezentren bereits zu 90 bis 95 Prozent ausgelastet.