Krieg in der Ukraine : Baerbock kündigt weitere Russland-Sanktionen an

Brüssel Die Bundesaußenministerin sprach über Maßnahmen, die „gezielt in das Machtzentrum Putins treffen“ sollen. Die bisher beschlossenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Russland zeigten nach ihr bereits Wirkung.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat weitere Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. „Über die drei scharfen Sanktionspakete hinaus, die wir bereits beschlossen haben, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, die gezielt in das Machtzentrum Putins treffen“, sagte sie am Freitag am Rande eines Sondertreffens der Außenminister der Nato-Staaten in Brüssel. Details nannte die Grünen-Politikerin zunächst nicht.