Die Zahl der Konflikte steigt bedenklich Kriegerische Zeiten

Die Aufmerksamkeit für gewaltsame Konflikte wechselt in diesem Jahr so schnell wie nur selten in der Vergangenheit. Bislang stand seit Februar des vergangenen Jahres der Überfall Russlands auf die Ukraine im Zentrum der Weltöffentlichkeit. Bis zu 70.000 Tote dürfte der Krieg nach Schätzungen des amerikanischen Verteidigungsministeriums allein im ersten Jahr gekostet haben. Doch dann stellte Ende September der Ölstaat Aserbaidschan mit seiner brutalen Eroberung der armenischen Enklave Berg Karabach die Welt vor vollendete Tatsachen. Den Menschen in dem jahrhundertelang von Armeniern bewohnten Gebiet blieb nur die Flucht – Russland und die USA schauten zu, die Türkei unterstützte ihren Verbündeten Aserbaidschan nach Kräften.