Meinung Düsseldorf Der Westen streitet darüber, wie massiv er die Ukraine unterstützen soll. Dahinter steht die Sorge, Waffenlieferungen könnten zu einer Eskalation führen. Die Verbündeten sollten sich an der Geschichte orientieren, um Russlands Angriffe auf zivile Ziele zu stoppen.

Fast neun Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges ist es an der Zeit, an wichtigen Punkten eine unerwartet positive Bilanz zu ziehen, während Russland den Konflikt mit Angriffen auf Städte und die Infrastruktur des überfallenen Landes eskaliert. Politik und Öffentlichkeit in Deutschland sind gleichzeitig unentschieden, ob der Krieg schneller beendet werden könnte, indem die Ukraine noch stärker mit Waffen inklusive deutscher Panzer aufgerüstet werden sollte (was in Deutschland vorrangig Politiker von Union, FDP und Grünen befürworten), oder ob es nicht besser ist, vorrangig auf Gespräche zu setzen, um eine Lösung eventuell im Einvernehmen mit Moskau zu finden. Dieser Haltung neigt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zu.