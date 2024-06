Vor dem ersten TV-Duell Biden gegen Trump Vorhang auf! Für die Joe-Donald-Show

An diesem Donnerstag, 21 Uhr US-amerikanischer Ostküstenzeit, wenn Europa bald wieder wach wird, wird auch die deutsche Außenministerin auf ein TV-Duell gucken, das in den USA Höchstquoten garantiert. Welcome to the show: Biden vs. Trump. Der amtierende Präsident und sein inzwischen von einem US-Gericht in 34 Punkten schuldig gesprochener Herausforderer werden sich in Atlanta in der Zentrale des Fernsehsenders CNN, der dieses Duell veranstaltet, gegenüberstehen. Die zweite verabredete TV-Debatte zwischen Biden und Trump übernimmt dann am 10. September der Sender ABC. Dieses zweite Duell ist bewusst gelegt auf die Phase, wenn sowohl US-Demokraten als auch US-Republikaner ihre Parteikongresse absolviert haben.