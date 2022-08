Bundeskanzler Olaf Scholz erschien am Montag an der Prager Karls-Universität und sprach in einer Europarede über eine stärkere und wirtschaftlich unabhängigere EU. Dabei ging es auch um ein neues Luftverteidigungssystem. Vom tschechischem Ministerpräsidenten Petr Fiala wurde er danach zu Gesprächen empfangen. Die Bilder im Überblick.

Olaf Scholz (SPD) auf den Weg nach Prag. Bei seinem ersten Besuch in Tschechien will er in er Haupstadt eine Grundsatzrede zur Europapolitik halten.