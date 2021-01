Abschiedsrede : „Die Bewegung hat gerade erst begonnen“

Meinung Düsseldorf Mit Liebe zum Land könne die amerikanische Nation alles erreichen. Der scheidende US-Präsident Donald Trump beschwört in seiner Abschiesrede die Größe der Nation. Die America-First-Bewegung stehe erst am Anfang.

Donald Trump hat seine Abschiedsworte hinterlassen. Ein letztes Mal ist er im Weißen Haus vor die amerikanischen Flaggen getreten und hat eine typische Trump-Ansprache gehalten. Das heißt, er lobte sich selbst, die Deals seiner Amtszeit und ließ die bewährten Schlüsselwörter fallen „great again“, „America first“ und immer wieder die Nation. Erst in den letzten Minuten seiner Rede platziert er einen Satz, der vergessen machen soll, was er mit seiner Anstiftung zum Sturm aufs Kapitol angerichtet hat. Und die bedrohlich klingen können in den Ohren all jener, die hoffen, das mit dem heutigen Tag die Zeit der Hetze und Polarisierung von höchster Stelle zu Ende geht: „Die Bewegung, die wir gestartet haben, hat gerade erst begonnen“, sagt Trump da.