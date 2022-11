Joe Biden und Xi Jinping : Die Weltrivalen

Trafen sich erstmals in ihren Rollen als US-Präsident und chinesischer Staatspräsident: Joe Biden und Xi Jinping Foto: AP/Alex Brandon

Meinung Erstmals haben sich Joe Biden und Xi Jinping in ihren Rollen als US-Präsident und Staatspräsident von China getroffen. Der Amerikaner weiß: Beim Chinesen könnte ein Schlüssel für ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine liegen.

Von Holger Möhle Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro

Drei Jahre ist der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nicht mehr gereist. Die Pandemie, mit einiger Wahrscheinlichkeit ausgelöst auf einem Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan, forderte ihn Zuhause. Denn ein bis dato unbekanntes Virus, das weltweit um sich greift, hätte tatsächlich auch seine Macht angreifen können. Heute sitzt Xi sicherer denn je im Sattel. Beim jüngsten Parteitag der KP Chinas demonstrierte er, dass er nicht einmal davor zurückschreckt, den ehemaligen Präsidenten und KP-Chef Hu Jintao von Ordnern aus dem Saal führen zu lassen. China gehorcht ihm. Sein Ziel: Die Welt soll es auch.

Nun ist der mächtigste Mann Chinas zu einer Art Super-Gipfel gereist: Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G20-Gipfels von Bali. Zwei Weltmächte Auge in Auge. Das ist bei aller Rivalität und Gegnerschaft auch eine Chance. Was Biden und Xi nicht wollen können: eine ohnehin schon komplizierte Welt noch komplizierter zu machen. Biden und Xi kennen sich aus ihrer Zeit, als beide noch stellvertretende Präsidenten ihrer Staaten waren.

Heute müssen sie ihren neuen Rollen in einer veränderten Welt gerecht werden. China demonstriert mit seiner Außen- und Sicherheitspolitik seinen Weltmachtanspruch. Sein Projekt einer Seidenstraße des 21. Jahrhunderts zielt darauf ab, den Welthandel zu dominieren. China kauft sich überall da ein, wo es die Konkurrenz in Europa oder Afrika zulässt. Chinesische (Staats-)Firmen besitzen Anteile an Häfen, baut Eisenbahnstrecken auf dem Balkan. Zuletzt sorgte die Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco an einem Terminal des Hamburger Hafens für eine heftige Debatte auch in Deutschland, als Bundeskanzler Olaf Scholz (ehemals Erster Bürgermeister von Hamburg) die Beteiligung nicht nur nicht verhinderte, sondern sogar erlaubte. Chinas Wirtschaftskraft bleibt wichtigstes Instrument bei seinem Anspruch, die Nummer eins auf dieser Welt zu werden.

China kontrolliert weite Teile des Ost- und Südchinesischen Meeres. Der Anspruch der Führung in Peking auf Taiwan, das nach eigenem Großmachtdenken zu China gehört, ist ungebrochen. Biden warnt, die USA würden Taiwan unterstützen, sollte China nach dem Inselstaat greifen. Xi hat sich deshalb sehr genau die Reaktion des Westens auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angesehen. Kreml-Herrscher Wladimir Putin kann sich nicht zwingend auf Xi verlassen, weil der auf eigene Rechnung spielt. Xi und Biden machen Putin von Bali aus klar: Der Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine wäre für sie nicht akzeptabel. Oder wie Kanzler Scholz in Richtung von Putin zu sagen pflegt: Wage es nicht! Doch ein Schlüssel für ein Ende des Krieges in der Ukraine könnte in Peking liegen. Xi ordnet alles seinem Streben nach Weltmacht unter. China bleibt dabei der systemische Rivale des Westens, weil Peking nicht Freiheit und Demokratie fördert, sondern alle Bestrebungen in diese Richtung – siehe Hongkong – unterdrückt und unterwirft. Die Nato ist für China grundsätzlich Aggressor, nicht Verteidigungsbündnis.