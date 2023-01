Auschwitz-Überlebende Tova Friedman Mit Tiktok gegen das Vergessen

Doch die Vermittlung von Wissen via soziale Medien kann hilfreich sein, wenn die Schule in der Aufklärung über die Vergangenheit einen sinkenden Einfluss hat und der Weg ins Museum mit seinen langatmigen Infotafeln für viele junge Leute eine Hürde darstellt. Ansprechend macht es das New Yorker Museum of Jewish Heritage, das zuvor aufgenommene Videos mit Überlebenden per Hologramm in die Museumsräume holt – so können Besucher auch künftig mit ihnen interagieren.