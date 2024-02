60. Münchner Sicherheitskonferenz Die Augen verweint, die Stimme fest

Die Augen verweint. Die Stimme fest. Julia Nawalnaja hat überlegt: Soll sie hier reden? Oder soll sie es nicht? Und zurückfahren zu ihren Kindern. Sie hat sich schließlich für ihren Mann entschieden: für Alexej Nawalny, dafür, was dieser in einer solchen Situation getan hätte. „Alexej hätte geredet.“ Und so nutzt Nawalnaja die Gelegenheit, das offene Mikrofon und die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuhörer im Saal, die sich zu ihrer Begrüßung alle erhoben haben. Nawalnaja hat soeben vom Tod ihres Mannes erfahren, gestorben in einer russischen Strafkolonie. Wobei sie in diesem Moment noch gewisse Zweifel am Wahrheitsgehalt der Nachricht plagen. Jeder würde verstehen, wenn Nawalnaja nun in ihrem Hotelzimmer oder schon auf dem Weg zu ihren Kindern wäre, aber sie will diese Bühne.