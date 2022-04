Ukrainekrieg : Angst und Schrecken als Waffe

Die Gräber von zwei Zivilisten in einem Hinterhof in der ukrainischen Stadt Butscha. Foto: dpa/Felipe Dana

Interview Düsseldorf Einheiten der russischen Armee haben in der Ukraine offenbar gezielt Gräueltaten gegen Zivilisten begangen – und die Spuren ihrer Taten nicht verwischt. Was bedeutet es, wenn Militär zu terroristischen Mitteln greift? Ein Gespräch mit dem Terrorexperten Peter R. Neumann.

Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Der Bundesnachrichtendienst hat Funksprüche aufgezeichnet, die belegen sollen, dass russische Soldaten in der Ukraine gezielt Zivilisten gefoltert und getötet haben. Angst und Schrecken zu verbreiten, scheint also ein bewusste Strategie der russischen Armee zu sein. Ist das nicht die Definition von Terror?

Neumann Ja, genau. Terroristen wollen Angst und Schrecken verbreiten, um das Verhalten einer Bevölkerung zu beeinflussen. Normalerweise wird diese Taktik von nicht-staatlichen Akteuren angewandt, aber es gibt in der Geschichte auch immer wieder Beispiele für staatliche Akteure, die dieses Mittel als Teil ihrer Kriegsführung einsetzen. Ein Beispiel dafür liefert die deutsche Geschichte. Die deutsche Wehrmacht hat während des Zweiten Weltkriegs an der Ostfront den Widerstand der lokalen Bevölkerung zu brechen versucht, indem sie Zivilisten massakrierte und Kriegsverbrechen beging.

Welche Absicht steht hinter solchen offensichtlichen Verbrechen?

Neumann Die russische Armee hat – vermutlich entgegen ihrer eigenen Erwartung – gemerkt, dass es aktiven Widerstand gegen ihren Angriffskrieg gibt und dass sich die Ukraine nicht so einfach unter Kontrolle bringen lässt. Die einzige Mögichkeit, die sie da noch sah, war wohl, die Leute so zu drangsalieren und einzuschüchtern, dass die Menschen ihren Widerstand aufgeben. Und das machen die Russen nicht zum ersten Mal. Wir haben schon in Syrien gesehen, dass russische Soldaten zusammen mit syrischen dieselbe Strategie angewandt haben, um dort die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Offensichtlich greift die russische Armee zu terroristischen Mitteln, wenn konventionelle Methoden der Kriegsführung sie nicht ans Ziel bringen.

Was sagt das über Putins Einschätzung des Ukraine-Kriegs?

Neumann Ich würde sagen, terroristische Mittel anzuwenden, ist ein Zeichen der Schwäche. Putin wollte eigentlich die gesamte Ukraine einnehmen, darum ist er auf die Hauptstadt Kiew zumarschiert. Doch aufgrund des Widerstandes der Ukrainer sind seine Soldaten steckengeblieben. Nun hat Putin eine neue Strategie ausgegeben und konzentriert sich auf den Osten der Ukraine, sein eigentliches Ziel hat er schon aufgeben müssen. Dass er das überhaupt ins Auge gefasst hat, ist ein typisches Beispiel für die Dysfunktionalität autoritärer Staaten, denn der gesamte Einmarsch der russischen Truppen basierte anscheinend auf völlig unrealistischen Zielsetzungen. Die kamen zustande, weil niemand sich getraut hat, Putin die Wahrheit über den Zustand der Truppe und die Lage in der Ukraine zu sagen.

Aus dem Raum Kiew haben sich die russischen Truppen zurückgezogen, die Spuren ihrer barbarischen Taten aber nicht beseitigt. Ist das Teil der Strategie – und damit auch der Versuch, den Westen durch offen verübte Kriegsverbrechen herauszufordern?

Neumann Man kann sagen: Terrorismus ist eine brutale Kommunikationsstrategie. Wenn Terroristen ihren Terror nicht bekannt machen, ist er wirkungslos. Dieser Logik folgt die russische Armee, indem sie die getöteten Menschen auf der Straße liegen lässt und allen klarmacht, dass sie Massaker verübt hat. Das ist ihre Botschaft der Einschüchterung.

Info Peter R. Neumann ist Politikwissenschaftler in London Peter R. Neumann Foto: dpa Leben Peter R. Neumann wurde 1974 in Würzburg geboren und ist Politikwissenschaftler und Terror-Experte. Er hat als Journalist gearbeitet und ist heute Professor für Sicherheitspolitik am King’s College in London. 2008 gründete er dort das International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) und erlangte Bekanntheit mit Studien zu islamistischem Terror.

An wen richtet sich diese Botschaft?

Neumann Ich denke, vor allem an die Bevölkerung in der Ukraine. Sie galt den Menschen um Kiew, als die Armee noch die Hauptstadt erobern wollte. Zugleich soll der Terror auch die Ukrainer im Osten einschüchtern, damit sie sich dort nicht mehr am Widerstand beteiligen, sondern von Anfang an kooperieren aus Angst davor, dass es ihnen ergehen könnte wie den Menschen in Butscha. Allerdings ist das auch für Putin eine gefährliche Strategie.

Wieso?

Neumann Je mehr Bilder von Massakern bekannt werden, desto mehr gerät der Westen unter Druck, noch stärker auf Seiten der Ukraine einzugreifen. Der Ukraine fällt es damit leichter zu argumentieren, dass sie noch mehr Waffen brauchen oder dass der Westen direkt eingreifen soll, um weitere Massaker zu verhindern. Putin riskiert durch den offensichtlichen Einsatz terroristischer Mittel also eine weitere Eskalation des Konflikts.

Oder das ist sein eigentliches Ziel, der Westen will es nur nicht wahrhaben.

Neumann Das ist Spekulation. Niemand weiß, was in Putins Kopf vorgeht. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er die direkte Konfrontation mit dem Westen sucht. Sonst hätte er sich in der vergangenen Woche nicht aus dem Raum Kiew zurückgezogen. Wenn er es von Anfang an nur auf den Osten der Ukraine abgesehen hätte, hätte er seine Truppen gar nicht erst dorthin bewegen müssen. Ich denke, dass Putin gerade versucht, durch die Einnahme des Ostens der Ukraine doch noch einen Sieg zu konstruieren, um die eigenen Verluste in der Heimat zu rechtfertigen.

Wie können Staaten reagieren, wenn sie es mit einem Terroristen im höchsten Staatsamt zu tun bekommen?