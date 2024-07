Peter R. Neumann über das Attentat auf Donald Trump „Trump ist für seine Anhänger jetzt der Märtyrer für die USA“

Neumann Trump hat die Polarisierung in den USA stark befeuert, aber die Radikalisierung hat in allen Teilen der Gesellschaft stattgefunden, auch im linken Lager. Extreme schaukeln sich gegenseitig hoch. Man weiß noch nicht, welche politischen Ideen den Attentäter radikalisiert haben. Vielleicht geschah es entgegen seiner republikanischen Registrierung. In jedem Fall ist es bedenklich, wenn eine Gesellschaft an den Punkt kommt, dass politische Gegner einander für so schlimm einschätzen, dass sie Gewalt für eine Option halten, um „ihr Land“ gegen diese Kräfte „zu verteidigen“.