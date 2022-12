Tennisstar wieder frei Alle lieben Boris – warum nur?

Nun ist Boris Becker also wieder frei. Nach sieben Monaten in einem britischen Gefängnis kehrt der frühere Tennisstar als Abgeschobener in seine Heimat Deutschland zurück. Derweil hat die Vermarktung seines Falls begonnen. Bald wird es exklusive Interviews, reuige „Doku“-Serien und Bücher geben. Wir werden Becker weinen, bereuen, beteuern sehen und Zeugen seines Neubeginns werden.Tatsächlich interessieren sich noch immer viele für das Schicksal des Tenniswunderkindes, das mit seinem Talent, seinen 17 Jahren, seiner ungestümen Leidenschaft einst Wimbledon und die Tenniswelt eroberte. Bum-Bum-Boris, das war immer die Geschichte des unbedarften Jungen aus der deutschen Provinz, der in eine snobbistische Welt einbrach, sich für jeden Punkt in den roten Staub warf und aus dem elitären Tennis einen Volkssport machte. Nationen brauchen Mythen, heißt es. In der heldenskeptischen Bundesrepublik war Boris Becker ein unverdächtiger Held auf dem grünen Rasen Wimbledons, mit dem sich Sportbegeisterte identifizieren konnten. Und der Rest des Landes auch.