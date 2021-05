Kostenpflichtiger Inhalt: Superschnelles Internet bis 2025 : Glasfaseroffensive in Düsseldorf - in welche Stadtteile die superschnellen Anschlüsse kommen

Mit Glasfaserleitungen sollen die Haushalte in der NRW-Hauptstadt fitter für das Home-Office werden. Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf/Bonn Die Telekom legt 160.000 Anschlüsse in der NRW-Landeshauptstadt, aber nicht alle proftieren. Wir erklären, in welchen Stadtteilen es zuerst losgeht. Ein Experte befürchtet, dass es in den Vororten weiter ruckelt bei Videokonferenzen.