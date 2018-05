Berlin: Tausende bei AfD-Demonstration in Berlin erwartet

Tausende bei AfD-Demonstration in Berlin erwartet

Berlin

Die Organisatoren des Anti-AfD-Protests erwarten am Sonntag in Berlin deutlich mehr Teilnehmer als die AfD mit ihrer Demonstration "Zukunft Deutschland". Die Partei hat die Teilnehmerzahl gestern deutlich nach unten korrigiert, während die Organisatoren der Gegendemonstrationen nun "deutlich mehr als 10.000 Menschen" erwarten. Für die Polizei steht ein Großeinsatz bevor. Die AfD in Rheinland-Pfalz zahlt einigen Teilnehmern der Demonstration einen Zuschuss. Insgesamt stünden dafür 1500 Euro zur Verfügung, sagte Parteisprecher Robin Classen. Die ersten 30 Demonstranten, die sich melden, sollen demnach jeweils 50 Euro erhalten. Es habe die Überlegung gegeben, einen Bus nach Berlin zu organisieren oder einen Zuschuss bei eigener Anreise zu zahlen, erklärte Classen. Der Landesvorstand habe sich für die Lösung des Zuschusses entschieden.