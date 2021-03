„Autogipfel“ mit Merkel : Streit um die Zukunft des Verbrenners

Ein Elektroauto wird an einer Ladestation geladen. (Archiv) Foto: dpa/Martin Gerten

Berlin Die Autobranche mit hunderttausenden Jobs steckt in einem schwierigen Wandel. Soll sie voll auf die E-Mobilität setzen, und wie steht die deutsche Politik zu schärferen EU-Schadstoffgrenzwerten? Heute Abend beraten Hersteller, Autoländer und die Kanzlerin beim Autogipfel.

Vor dem „Autogipfel“ mit Kanzlerin Angela Merkel hat der Streit um die Zukunft des Verbrennungsmotors weiter an Fahrt aufgenommen. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer forderte eine „klare Weichenstellung für die Elektromobilität“, damit es endlich in diesem Bereich Planungssicherheit gebe. „Klimaschutz und den Erhalt von Arbeitsplätzen bekommt man nur mit der Elektromobilität unter einen Hut. Verkehrsminister Scheuer und große Teile der Autohersteller beschwören gerade synthetische Kraftstoffe, diese werden aber sehr teuer und nur in geringen Maßen verfügbar sein, so dass sie den Verbrennermotor nicht retten können“, sagte Krischer.

Merkel (CDU) berät an diesem Dienstagabend mit Vertretern der Branche sowie von „Autoländern“ über den Strukturwandel in der Autoindustrie. Die Branche befindet sich in einem Umbau hin zu weniger klimaschädlichen Antrieben, dazu kommt die Digitalisierung.

Vor allem bei vielen kleinen und mittleren Zulieferern hängen noch viele Jobs am Verbrennungsmotor. Die Herstellung von E-Fahrzeugen ist weniger beschäftigungsintensiv. Insgesamt arbeiten derzeit in Deutschland rund 850 000 direkte Beschäftigte in der Autoindustrie.

Die EU plant schärfere Klimaziele bis 2030, dies würde deutlich mehr E-Fahrzeuge nötig machen. Zudem sollen im Juni Pläne der EU-Kommission über schärfere Abgasgrenzwerte vorgelegt werden, die 2025 in Kraft treten sollen.

Im Papier einer Arbeitsgruppe der „Konzertierten Aktion Mobilität“, auch als „Autogipfel“ bekannt, heißt es, bei gleichzeitiger Umsetzung ambitionierter Maßnahmen zur CO2-Reduktion könnte die Fortschreibung der Abgasgrenzwerte je nach Option für Fahrzeughersteller und Zulieferer mit „erheblichen Belastungen“ verbunden sein.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte sich vor kurzem gegen eine kurzfristige Verschärfung der Abgasvorschriften durch die EU ausgesprochen, die Schadstoffemissionen von Pkw und Lkw wie Stickstoffoxide regeln. „Das Verkehrsministerium wird sich bei der Euro-7-Debatte sehr ablehnend positionieren“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Die Grenzwerte müssten technisch erfüllbar bleiben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte mehr Klarheit und einen Stopp der Corona-Hilfen für finanzstarke Autobauer. „Während viele hunderttausend kleine Unternehmen in Deutschland vor dem wirtschaftlichen Aus stehen, weisen die Automobilkonzerne dank mehrerer Milliarden Corona-Hilfe in Deutschland Milliardengewinne aus“, sagte DUH-Chef Jürgen Resch. „Wir fordern daher einen Förderstopp solange Dividenden ausgezahlt werden“, sagte Resch. Er erwarte ein verbindliches Ausstiegsdatum aus dem Verbrennungsmotor zum 1.1.2025 für Pkw- Neufahrzeuge.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sagte, beim „Autogipfel“ werde besprochen, wie die Klimaschutzziele mit neuen und digitalen Technologien umgesetzt werden könnten und welche Rahmenbedingungen die Bundesregierung und die EU-Kommission schaffen müssten.

(jd/dpa)